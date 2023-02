In Hongkong wurde das Auto-Wunschkennzeichen „R“ für 25,5 Millionen Hongkong-Dollar versteigert

ⓒ YONHAP News

In Hongkong werden von der Verwaltung Auto-Wunschkennzeichen versteigert. Laut der Hongkonger Zeitung "Mingpao" wurde bei der entsprechenden Versteigerung am 12. Februar das Kennzeichen mit dem einzigen Buchstaben R für 25,5 Millionen Hongkong-Dollar versteigert. Der Ausgangspreis lag bei 5.000 Hongkong-Dollar.





An der Versteigerung des Autokennzeichens waren etwa zehn Personen beteiligt. Seit dem Gebot in Höhe von zehn Millionen Dollar blieben lediglich zwei Bieter übrig. Nach rund 60 weiteren Geboten wurde das begehrte Kennzeichen zu einem um das 5.099-fache höheren Preis als der Ausgangspreis verkauft. Dieser Betrag ist in der bisherigen Geschichte der Auktionen der Auto-Wunschkennzeichen in Hongkong der zweithöchste Preis.





Der Rekord wurde im März 2021 aufgestellt. Damals wurde ein Kennzeichen mit dem Buchstaben W zu einem Preis von 26 Millionen Hongkong-Dollar versteigert. Dies war etwa 5.200 Mal höher als der Ausgangspreis. Vor der diesmaligen Auktion rechneten die Auto-Kennzeichen-Händler damit, dass das Kennzeichen R für mindestens 10 Millionen Hongkong-Dollar verkauft werden wird, weil der Buchstabe R im Zusammenhang mit Rennwagen steht und in der chinesischen Wahrsagerei einen Zusammenhang mit Glückszahlen aufweist.





Insgesamt 49 Auto-Kennzeichen wurden diesmal feilgeboten, und 41 davon wurden ersteigert. Die meisten Kennzeichen enthielten wie 1388, UU88 und TT88 die absolute Lieblingszahl der Chinesen 8. Die Aussprache des chinesischen Schriftzeichens für acht ist der Aussprache für das Schriftzeichen mit der Bedeutung florieren bzw. erfolgreich sein sehr ähnlich. Deshalb gilt die Zahl 8 als absolute Glückszahl. Hongkong begann 1973, die Auto-Wunschkennzeichen zu versteigern. Vor der diesmaligen Auktion teilte der Hongkonger Verkehrsminister auf seinem Blog mit, dass die Hongkonger Regierung seit 2006 durch Auktionen der Auto-Wunschkennzeichen rund 600 Millionen Hongkong-Dollar eingenommen hat.