Vorbereitungen für Veranstaltungen zum ersten Todestag der Schauspielerin Kang Soo-youn laufen auf Hochtouren

Die südkoreanische Schauspielerin Kang Soo-youn, die 1987 für ihre Rolle im Film „Die Leihmutter“ des Regisseurs Im Kwon-taek bei den Filmfestspielen von Venedig als erste Koreanerin mit dem Preis für die Beste Schauspielerin ausgezeichnet worden war, starb am 7. Mai 2022 im Alter von 55 Jahren an einer Hirnblutung.

Kürzlich wurde ein Vorbereitungskomitee für Gedenkprojekte für Kang Soo-youn ins Leben gerufen. Das Komitee teilte am 13. Februar mit, dass es bis zum ersten Todestag der Schauspielerin verschiedene Gedenkprojekte durchführen wird. Unter anderem soll Ende April ein Gedenk-Bildband erscheinen. Der Bildband wird Fotos von dem verstorbenen Star, die die Familie aufbewahrte, und auch Fotos, die Kang bei Filmfestivals bzw. Dreharbeiten zeigen, enthalten. Vom 5. bis zum 9. Mai findet eine Gedenkfilmvorführung statt, bei der insgesamt 11 repräsentative Filme mit Kang in der Hauptrolle vorgeführt werden. Das Komitee bereitet neben der Filmvorführung auch weitere vielfältige Veranstaltungen vor. In dem Komitee arbeiten 28 namhafte Persönlichkeiten aus der Filmbranche mit. Regisseur Im Kwon-taek hat den Ehrenvorsitz und Kim Dong-ho, der ehemalige Vorsitzende des Organisationskomitees des Busan International Film Festival, den Vorsitz des Komitees übernommen. Als Mitglied fungieren unter anderem auch die südkoreanischen Filmregisseure Bong Joon-ho und Yeon Sang-ho.