4K-Remastering-Version von „The Host“ kehrt im März in Frankreich ins Kino zurück

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Filmregisseur Bong Joon-ho, der mit seinem Oscar-prämierten Film „Parasite“ das französische Publikum begeistern konnte, trifft nun mit einer 4K-Remastering-Version seines früheren Werkes „The Host“ erneut die französischen Filmliebhaber. Die in 4K-Bildqualität überarbeitete Version des Monsterfilms aus dem Jahr 2006 wird am 8. März in Frankreich wiederaufgeführt. Dies zum Anlass wird der Regisseur am 26. und 27. Februar jeweils in Paris und Lyon eine Masterclass geben.

Das in Lyon sitzende Institut Lumière, das 1982 gegründet wurde und sich auf die Verbreitung und Erhaltung des Filmerbes konzentriert, veranstaltet anlässlich der Wiederaufführung von „The Host“ in Frankreich vom 9. Februar bis 22. März eine Retrospektive des Regisseurs Bong Joon-ho.