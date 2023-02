Popsängerin Lee Eun-mi nach vier Jahren in 40 Städten auf Konzerttournee

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Popsängerin Lee Eun-mi, die den Beinamen Barfuss-Diva hat, hat am 12. Februar eine Konzerttournee durch rund 40 Städte gestartet. Die diesmalige Koreatournee, die die Sängerin nach vier Jahren unternimmt, trägt den Titel „Nocturne“. Nocturne ist der Titel eines wichtigen Hits von ihr. Lee hat in den letzten 30 Jahren seit ihrem Debüt unzählige Hits hervorgebracht. In einem Interview mit Yeonhap News nannte sie als Grund dafür, dass sie diesen Liedtitel zum Titel ihrer diesmaligen Tournee gemacht hat, dass das Lied ihr eine erstaunliche Erfahrung geschenkt hat. Es sei das einzige Lied, das ihr immer das gleiche Gefühl verleiht. Sie habe das Lied bisher unzählige Male gesungen, und jedes Mal singe sie das Lied mit derselben Emotion und von Herzen wie beim ersten Mal. Deshalb nennen auch die Fans „Nocturne“ als ihren wichtigsten Hit und sagen, dass das Lied Lee Eun-mi quasi verkörpere. Das Ziel der diesmaligen Tournee sei, eine Musik zu machen, die ihrem Namen und Charakter als Sängerin gerecht wird.

Lee Eun-mi hat zuletzt im Februar des vergangenen Jahres eine Single veröffentlicht. Soweit bekannt, hat sie kürzlich mit der Vorbereitung für ihr siebtes Studioalbum begonnen. Ihr sechstes Studioalbum erschien 2005, und nach 18 Jahren will sie noch innerhalb dieses Jahres ein neues Studioalbum veröffentlichen. Der Schwerpunkt wird dabei auf Liedern im Stil des Standard Jazz liegen.