Romantik im Kalender-Rhythmus

Der (gestrige) Valentinstag wird in Südkorea ähnlich wie in Japan gefeiert: Frauen und Mädchen schenken Männern bzw. Jungen Schokolade. Letztere können sich genau einen Monat später, am 14. März, dem sogenannten White Day, durch einen Gegengeschenk revanchieren, meist weiße Schokolade. Hierzulande beschenken sich vor allem verliebte Pärchen gegenseitig, und so werden diese Tage auch Love Days genannt. Wiederum einen Monat später, am 14. April, ist in Korea der Black Day, an dem diejenigen, die bisher leer ausgegangen sind, also Singles, gewissermaßen als Trost Jajangmyeon essen, ein allseits beliebtes Nudelgericht mit schwarzer Sojabohnenpaste. Und in diesem Rhythmus geht es weiter: am 14.5. ist der Rose Day, am 14.6. der Kiss Day, später gibt es auch irgendwann Photo Day und Hug Day usw. Und zwischendurch feiern Pärchen auch ihren 100. und weitere Jubiläumstage. Woher kommt diese im Westen ganz unbekannte Tradition?