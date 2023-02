ⓒ YONHAP NewsDer 13. Februar ist der Welttag des Radios! Dieses Wochenende wollen wir ihn zum Anlass nehmen und einen Ausflug in den Kreis Yeongwol in der Gangwon-Provinz unternehmen! Denn hier befindet sich das Radio Star Museum, in dem man sich umfassend über das Thema Radio informieren und auch einiges selbst ausprobieren kann.