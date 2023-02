Eisschnellläufer Chung Jae-won beim Weltcup in Polen Zweiter im Massenstart

ⓒ YONHAP NewsEisschnellläufer Chung Jae-won hat beim letzten Weltcup der Saison im Massenstart die Silbermedaille gewonnen. Bei dem Wettbewerb im polnischen Tomaszow Mazowiecki kam der Südkoreaner im Massenstart-Finale mit 8:19,40 Minuten als Zweiter ins Ziel.





Chung hatte bis zur Schlussphase sein Tempo gut kontrolliert und nach einer Gelegenheit Ausschau gehalten, zur Führungsgruppe aufzuschließen. In der letzten Runde erhöhte er sein Tempo und setzte sich an die Spitze des Feldes, wurde jedoch kurz vor dem Ziel von Bart Hoolwerf aus den Niederlanden überholt. Teamkollege Lee Seung-hoon wurde Vierter.





Chung Jae-won hatte beim zweiten Weltcup im November letzten Jahres in der betreffenden Disziplin ebenfalls den zweiten Platz belegt. Einschließlich seiner Leistungen in diesem Jahr rangiert er im Weltcup-Ranking auf Platz fünf im Massenstart.





Bei den Frauen schaffte es Kim Min-sun in der Division A über 1000 Meter auf Platz 15.





Kim erwies sich in der aktuellen Saison auf der 500-Meter-Strecke als unschlagbar. Bei allen Weltcups schaffte es die 23-Jährige aufs Podium. Vom ersten bis fünften Weltcup gewann sie die Goldmedaille und beim sechsten Weltcup die Silbermedaille. Mit 354 Weltcup-Punkten rangiert sie über 500 Meter an der Spitze der Rangliste. Obwohl sie bei mehreren Läufen gestartet und entsprechend erschöpft war, ging sie auch über 1000-Meter an den Start. In dieser Disziplin belegt Kim Ranglistenplatz vier.