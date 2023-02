Fußballnationalmannschaft der Frauen verliert bei internationalem Turnier gegen Belgien

ⓒ Getty Images BankDie südkoreanische Fußballnationalmannschaft der Frauen hat beim Arnold-Clark-Cup gegen Belgien im englischen Coventry mit 1:2 verloren. Damit musste die südkoreanische Frauen-Nationalelf bei diesem Turnier die zweite Niederlage in Folge einstecken.





Ji So-yun, das Ass der Nationalmannschaft, war nach einer verletzungsbedingten Pause wieder zurückgekehrt. Die Fußballspielerin hatte wegen einer Knöcheloperation in den Monaten November und Dezember pausiert.





Zehn Minuten nach dem Anpfiff brachte Lee Geum-min mit dem ersten Treffer des Turniers die Mannschaft in Führung. Für Lee war es der erste Treffer seit dem Freundschaftsspiel gegen Vietnam im April und ihr insgesamt 77. Länderspieltor.





Noch vor dem Pausenpfiff kam Belgien zum Ausgleich. Ein Schuss von Jang Chang im Strafraum knallte an die Latte. In der zweiten Spielhälfte waren von der Mannschaft kaum noch Offensivbemühungen zu sehen. Das Zusammenspiel der südkoreanischen Frauen klappte kaum noch und wirkte schlecht abgestimmt. Für Jang Chang kam Kang Chae-rim ins Spiel. Nach einem Eckball in der 68. Minute musste die Mannschaft ein weiteres Tor durch Belgien hinnehmen.





Im ersten Match gegen den Vierten der FIFA-Weltrangliste und Europameister England hatte die Mannschaft zuvor mit 0:4 verloren. Der Arnold Clark Cup ist ein jährlich stattfindendes Frauenfußballturnier. Veranstalter ist der englische Fußballverband. An dem Vierländerturnier nehmen in diesem Jahr Südkorea, England, Italien und Belgien teil. Gastgeber England liegt nach einem 2:1-Sieg im zweiten Spiel gegen Italien in Führung. Belgien folgt auf dem zweiten Platz und Italien und Südkorea bilden derzeit mit zwei Niederlagen das Schlusslicht.





Die südkoreanischen Fußball-Frauen bestreiten am Donnerstag in Bristol das dritte und letzte Spiel gegen Italien. Und hier die letzte Meldung für heute.