Internationaler Verband zur Förderung des Brettspiels Go gegründet

ⓒ Getty Images BankDie internationale Gesellschaft für das in Südkorea „Baduk“ genannte Brettspiel Go ist offiziell eingeweiht worden.





Die „International Society of Go-Studies“ veranstaltete am vergangenen Freitag im Haus der Korea Baduk Association, auch bekannt als Hanguk Kiwon, eine Gründungszeremonie und nahm ihre Aktivitäten in vollem Umfang auf.





An den Feierlichkeiten hatten rund 60 Mitglieder des Verbands und Persönlichkeiten der Go-Kreise in Korea teilgenommen.





Die erste Vorsitzende der Organisation Nam Chi-hyung, sagte, man werde eine theoretische Grundlage dafür schaffen, um Go bekannter zu machen und die positiven Seiten des Brettspiels wissenschaftlich zu dokumentieren. Damit entsprechende Forschungen vorangetrieben werden können, müsse es ein Forum geben, in dem die Forschungsergebnisse veröffentlicht werden können. Dies sei der Beweggrund für die Gründung der International Society of Go-Studies gewesen.





Die International Society of Go Studies will in Zukunft zum Zwecke der wissenschaftlichen Fundierung der Go-Studien den internationalen Austausch zwischen Forschern und Verbänden fördern. Dadurch sollen optimale Bedingungen für die internationale Go-Forschung geschaffen werden.