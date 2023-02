Taiwan hebt Maskenpflicht in geschlossenen Räumen auf

ⓒ Getty Images Bank

In Taiwan besteht seit gestern keine Maskenpflicht in Innenräumen mehr. Dies berichteten taiwanesische Medien wie „China Times“ und „United Daily News“ am 20. Februar.





Jedoch bleibt die Maskenpflicht in Einrichtungen für Gesundheits-, Senioren- und Kinderfürsorge und bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln wie Zügen, Schiffen und Flugzeugen bestehen. Auch an hochfrequentierten Orten, wo kein angemessener Abstand eingehalten werden kann, werde das Tragen von Mundschutz weiterhin empfohlen. In Taiwan wurde im Dezember 2020 die Maskenpflicht eingeführt und nun nach 811 Tagen aufgehoben.





Chen Yen-po, stellvertretender Minister für Verkehr und Kommunikation, teilte mit, dass man beim Passieren der Fahrkartenschranke für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Kontrollzonen am Flughafen einen Schutz vor dem Gesicht tragen muss. Verstößt man dagegen, muss man gemäß dem Infektionsschutzgesetz eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 15.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 500 US-Dollar, zahlen.





Ein Arzt brachte die Befürchtung zum Ausdruck, dass wegen der diesmaligen Aufhebung der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen die Zahl der Corona-Toten wieder steigen kann, weil bei älteren Bürgern über 60 Jahre, Menschen mit chronischen Krankheiten sowie mit Immunschwäche die Impfquote niedrig ist. Taiwanesische Medien teilten mit, dass viele Bürger wahrscheinlich weiter den Mundschutz tragen werden, weil sie in den letzten drei Jahren an das Tragen von Masken gewöhnt waren und es nun belastend finden, plötzlich das ganze Gesicht zeigen zu müssen.