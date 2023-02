Vor 60 Jahren wurden die ersten koreanischen Bergarbeiter nach Deutschland geschickt. Anlässlich dieses Jubiläums wurde ein Buch herausgegeben, in dem koreanische Bergarbeiter in Interviews über ihr Leben in der Ferne erzählen. Das Buch mit dem Titel wurde von Lee You-jae Professor für Koreanistik an der Universität Tübingen, verfasst und vom koreanischen Ausschuss für Geschichtspublikation herausgegeben. Vor einiger Zeit fand am Goethe-Institut in Seoul eine Lesung zu dem Buch mit Interviews und Publikumsgespräch statt. Zu Gast war auch Na Bok-chan, einer der zehn Bergarbeiter die in dem Buch vorgestellt werden.