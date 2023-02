Artbuster „Next Sohee“ in Sitzplatzauslastung Rang 1

ⓒ Twinplus Partners

Der südkoreanische Artbuster-Film „Next Sohee“ der Regisseurin Jung Ju-ri mit Kim Si-eun und Bae Doona in den Hauptrollen wurde bei den Filmfestspielen von Cannes 2022 als erster südkoreanischer Film in der Nebensektion „Semaine de la critique“ als Abschlussfilm gezeigt. Der Film feierte in Südkorea am 8. Februar seinen Kinostart und lockte bis zum 8. Tag nach seinem Kinostart 50.000 Zuschauer ins Kino. Obwohl derzeit verschiedene bekannte ausländische Filme wie „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ in den Kinos laufen, behauptet der kleine Film dank Mundpropaganda seine Präsenz. Schließlich stieg er in den Kino-Charts von Platz 11 am 16. Februar auf Platz 7 am 19. Februar.

Vor allem bei der Sitzplatzauslastung, die als ein Erfolgsmaßstab in der Kinobranche dient, belegte der Film am 19. Februar mit einem Anteil von 26,7 Prozent unter den Top Ten der Kino-Charts Rang 1. Die gesamte Kino-Sitzauslastung beträgt lediglich 0,9 Prozent. Zu diesem Erfolg des Films leistet die Mundpropaganda der Zuschauer einen großen Beitrag. Menschen, die sich den Film angesehen haben, empfehlen diesen on- und offline als einen Film, den sich alle südkoreanischen Bürger ansehen müssen, und der nicht verpasst werden darf.

Der Film „Next Sohee“ dreht sich um eine Highschool-Schülerin, die in einem Call-Center ein Feldtraining machen muss und eine Verzweiflungstat begeht. Die Detektivin Yu-jin nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf ein engmaschiges Netz gesellschaftlicher und struktureller Gewalt.