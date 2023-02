Südkoreanischer Netflix-Film „Unlocked“ zwei Tage in Folge im Weltranking auf Rang 2

ⓒ NETFLIX

Der südkoreanische Netflix-Film „Unlocked“, der am 17. Februar veröffentlicht wurde, erreichte nach Angaben von FlixPatrol gleich zwei Tage später in den globalen Netflix-Filmcharts Rang 2 und behauptete zwei Tage in Folge diesen Platz. Der auf einem japanischen Roman basierende Thriller mit Chun Woo-hee und Im Si-wan in den Hauptrollen nahm in 18 Ländern den ersten Platz ein.

Der Film handelt von der Geschichte, dass eine Mitarbeiterin eines Startup-Unternehmens ihr Smartphone mit allen persönlichen Daten verliert, und dass durch Hacking ihr Alltag und Leben bedroht werden.