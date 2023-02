Mamamoo-Untereinheit Mamamoo+ feiert im März Comeback

ⓒ RBW

Mamamoo+, die Untereinheit der vierköpfigen Girlgroup Mamamoo, feiert im März ihr Comeback. Solar und Moonbyul veröffentlichten im August des vergangenen Jahres ihre erste Single „Better“ als Untereinheit Mamamoo+. Für die Single arbeiteten die beiden Mitglieder mit dem aufstrebenden Sänger Big Naughty zusammen, und der Song stieß auf gute Resonanz. Nun hat die Untereinheit nach sieben Monaten ihr Comeback angekündigt und schürt damit große Erwartungen.

Die Gruppe Mamamoo hat am 12. Februar ihre erste Welttournee seit ihrem Debüt „Mamamoo World Tour ‚My Con‘“ in Asien erfolgreich abgeschlossen. Sie gab angefangen in Seoul im vergangenen November in 9 Ländern und Regionen in Asien insgesamt 15 Konzerte. Die Gruppe wird auch bald mit einer Tournee in Amerika ihr Treffen mit den Fans fortsetzen.