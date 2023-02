BSS, Misamo … Untereinheiten gefragt

ⓒ PLEDIS Entertainment

Schon seit Anfang des Jahres sind Untereinheiten von Idolgroups aktiver geworden. Repräsentative Beispiele hierfür sind BSS von Seventeen, Misamo von Twice und das Duo Munbin und Sanha von Astro. Die Musik dieser Untereinheiten unterscheidet sich deutlich von dem, was die eigentliche Gruppe macht. Die Fans freut es natürlich sehr, auch andere musikalische Seiten ihrer Idole kennenlernen zu können.

Munbin und Sanha haben bereits ihre Aktivitäten mit dem dritten Minialbum, das im letzten Monat veröffentlicht wurde, beendet. Wie man schon an der Zahl der Alben erkennen kann, ist es das dritte Mal, dass sie als Duo vor den Fans standen. Sie haben an ihren Liedern auch selbst mitgewirkt, was sich auszahlte. Das Lied „Madness“ kam in verschiedene Charts und sie wollen nun nicht als Gruppe, sondern nur zu zweit eine Welttournee starten.

Die Untereinheit BSS hat am 6. Februar ein neues Album herausgebracht und sie sind nach etwa fünf Jahren wieder zu dritt tätig geworden. Die erste Single kam im März 2018 auf den Markt. Das Lied „Fighting“ ist sehr fröhlich und beschreibt alltägliche Situationen moderner Menschen. Das neue Album der Jungs verkaufte sich allein am Tag der Herausgabe über 470.000 mal und kam gleich auf Platz eins der Hanteo Album Tagescharts.

Twice hat jüngst die erste Untereinheit gegründet. Sie besteht aus Mina, Sana und Momo, daher nennen sie sich Misamo. Sie wollen im Juli in Japan offiziell debütieren. Vor den eigentlichen Aktivitäten haben Misamo am 25. Januar in Japan ein Lied veröffentlicht, was sehr gut ankam. Daher sind die Musikvertreter auf das Debüt der Girls sehr gespannt.