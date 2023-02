Red Velvet nehmen am Festival Primavera Sound 2023 teil

ⓒ SM Entertainment

Die Girlgroup Red Velvet will am weltweit größten Musikfestival Primavera Sound 2023 teilnehmen. Dieses Festival soll vom 1. bis 3. Juni in Barcelona und vom 8. bis 10. Juni in Madrid stattfinden. Red Velvet werden am 1. und am 8. Juni jeweils in den beiden Städten auf der Bühne stehen.

Es ist das erste Mal, dass eine K-Pop-Gruppe am Primavera Sound teilnehmen wird.

Das Primavera Sound Festival wurde 2001 erstmals veranstaltet und findet jedes Jahr im Mai oder Juni statt. Es ist auch ein repräsentatives Musikfestival Spaniens. Verschiedene Musiker und Musikvertreter aus aller Welt versammeln sich jährlich dort.