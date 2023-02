Lebensmittel länger haltbar

ⓒ Getty Images BankWie in vielen anderen Ländern gilt es auch in Korea als höfliche Tradition, nach dem Essen einen gewissen Rest übrig zu lassen, unter anderem um zu zeigen, dass man nicht gierig ist und keinen Nachschlag mehr benötigt. Vielen Deutschen ist das eher fremd, uns wurde seit der Kindheit beigebracht, alles aufzuessen, und ich als leidenschaftlicher Esser praktiziere das bis heute so. In der Uni-Mensa bin ich meist der Einzige, der alles aufisst, oft werden halbvolle Tabletts zurückgegeben, viele Studis packen ihre Reste sehr unappetitlich in der Suppenschüssel zusammen, damit man sie besser entsorgen kann. Geschätzt ein Viertel der produzierten Lebensmittel wandert unangetastet in die Entsorgung. So kommen täglich über 20.000 Tonnen Bio-Müll zusammen, über 400 Gramm pro Person pro Tag. Eine Maßnahme zur Reduzierung dieser Menge ist nun, die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern.