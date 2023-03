TXT, drei Wochen in Folge in den Top Ten von Billboard 200

ⓒ Big Hit Music

Die Beliebtheit der koreanischen Boyband Tomorrow X Together setzt sich fort. Als eine Gruppe der vierten Generation haben sie es geschafft, drei Wochen in Folge in den Billboard 200 Charts vertreten zu sein. Laut der Veröffentlichung von Billboard am 19. Februar besetzte das fünfte Minialbum Platz zehn dieser Charts. Am 11. Februar waren sie gleich auf den Spitzenplatz gekommen, dann standen sie auf Platz drei und dieses Mal auf Platz zehn.

Es ist nicht nur ein bemerkenswertes Ergebnis einer Gruppe der vierten Generation, sondern auch mit Blick auf alle K-Pop-Gruppen. Bisher haben nämlich nur BTS und Blackpink ein solches Ergebnis vorweisen können.

BTS standen mit ihrem sechsten Minialbum im Jahr 2019 vier Wochen in Folge unter den Top Ten, mit dem vierten regulären Album im Jahr 2020 drei Wochen in Folge und mit dem Special-Album „BE“ ebenfalls drei Wochen in Folge unter den Top Ten. Blackpink rangierten dann mit ihrem ersten regulären Album drei Wochen in Folge unter den Top Ten der Billboard 200.