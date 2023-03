The Boyz veröffentlichen neues Album

ⓒ IST Entertainment

Die koreanische Gruppe The Boyz hat am 20. Februar ihr achtes Minialbum mit dem Titel „BE AWAKE“ veröffentlicht. Gleich am Tag der Herausgabe veranstalteten sie gleich einen Showcase.

Sie debütierten im Dezember 2017 und haben auch vor kurzem ein Jubiläumskonzert anlässlich des 5. Debütjahres ausgetragen. The Boyz meinten, dass sie schon fünf Jahre in der Musikwelt tätig seien, aber immer noch viel zu zeigen hätten. Sie wollten mit dem neuen Album ihren Fans einige neue Seiten vorstellen.

In den letzten Jahren hätten sie sich sehr verbessert. Aber worüber sie besonders froh seien, wäre, dass die Mitglieder sich besser verstehen könnten und ein richtiges Team geworden seien. Daher hätten alle Mitglieder am Album mitgewirkt. Das neue Minialbum enthält insgesamt fünf Lieder und sie sind derzeit mit dem Lied „ROAR“ aktiv.