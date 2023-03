Baek Yerin will erste Asien-Pazifik-Konzerttour veranstalten

ⓒ Blue Vinyl

Die Solosängerin Baek Yerin will sich auf eine Konzerttournee begeben.

Laut ihrer Agentur will die Sängerin am 19. Mai in Seoul ihre Konzerttour beginnen und danach weitere neun Städte im Asien-Pazifik-Raum besuchen. Konzerte werden es in Jakarta, Taipei, Tokio, Osaka, Oakland, Brisbane(브리즈번), Melbourne, Sydney und Bangkok geben. In Bangkok hatte Baek bereits im letzten Jahr einen Soloauftritt absolviert.

Die Solosängerin hatte im Dezember letzten Jahres mehrere nordamerikanische Städte besucht, um dort Konzerte zu geben. Es kamen etwa 11.000 Fans. Daher sei Baek Yerin bereits sehr gespannt auf ihren Auftritt vor internationalen Fans.

Die Sängerin hat am 1. Januar eine neue Single mit dem Titel „New Year“ veröffentlicht und bis jetzt rege dafür geworben.