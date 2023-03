Der Kavalier und das Fräulein (13) 왜 이렇게 뜸을 들여?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „왜 이렇게 뜸을 들여?; wae ireoke tteumeul deuryeo“

Deutsch: „Warum zögerst du so?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





왜 Fragewort für „warum“

이렇- Verbstamm des Verbs 이렇다 für „so sein“

-게 Verbendung zur Bildung von Adverbien aus Verben

뜸 Nomen für „Gar werden lassen durch Hitze beim Kochen oder Dämpfen eines Gerichts“

-을 Objektpostposition

들이- Verbstamm des Verbs 들이다, hier für „gut einwirken lassen“

-어 nicht-höfliche Frageendung





Der Ausdruck „왜 이렇게 뜸을 들여?“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Warum lässt du dir so viel Zeit fürs Garen?“. Beim Kochen oder Dämpfen eines Gerichts in einem Topf lässt man für eine Weile den Deckel zu, damit die Hitze nicht verloren geht und das Gericht schnell und richtig gar wird. Diesen Schritt nennt man auf Koreanisch „뜸“, was natürlich eine gewisse Zeit erfordert. Im übertragenen Sinne lässt der Gesprächspartner sich zu viel Zeit beim Sprechen und will mit der Sprache nicht so recht herausrücken. Andererseits kann es auch eine bestimmte Handlung sein, die der Gesprächspartner immer noch nicht vollzogen hat. Der Sprecher wird also ungeduldig und fragt ihn mit dem Ausdruck, warum er so zögerlich ist und nicht sagt, was los ist oder macht, was getan werden sollte. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck einfach mit „Warum zögerst du so?“ übersetzen.





Ergänzungen

표정: Nomen für „Gesichtsausdruck“

야호: Interjektion für „hurra“