Zahlreiche Länder hoffen auf Rückkehr chinesischer Touristen

ⓒ Getty Images BankDie chinesische Regierung lockert nun immer weiter auch ihre Beschränkungen für Auslandsreisen ihrer Staatsbürger. Nun hoffen viele bekannte Reiseorte auf die Rückkehr der chinesischen Touristen und treffen derzeit alle notwendigen Vorbereitungen. 125 chinesische Reisende, die am 7. Februar Kambodscha besuchten, wurden dort mit großer Gastfreundlichkeit empfangen. Sie wurden sogar vom kambodschanischen Minister für Tourismus, Regierungsangehörigen und dem chinesischen Botschafter in Kambodscha begrüßt.





Kambodscha ist ein Land, in dem der Tourismus einen besonders großen Stellenwert besitzt. Die Wirtschaftswachstumsrate Kambodschas, die stets bei über sieben Prozent lag, schrumpfte 2020 nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie auf minus 3 Prozent. Kambodscha hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr bis zu einer Million chinesische Touristen ins Land zu locken. China hat nach Individualreisen am 6. Februar auch wieder Gruppenreisen ins Ausland erlaubt, zunächst für 20 ausgewählte Länder, meistens südostasiatische Länder wie Thailand, Kambodscha und Singapur. Südkorea, Japan und die USA gehören nicht dazu.





Die Länder, die nun große chinesische Reisegruppen erwarten können, wollen die Gelegenheit nicht verpassen. Die thailändische Regierung will die Anzahl der Flüge aus China nach Thailand um etwa das Doppelte verglichen mit dem Vorjahr erhöhen. Japan will wenigstens Individualreisende aus China ins Land locken und überprüft nun die Lockerung der Quarantäneregelung für Einreisende aus China. Auch Südkorea hat die Ausstellung von Kurzzeitvisa für Einreisende aus China wieder aufgenommen.





China ist ein wichtiges Land für das Tourismusgeschäft vieler Länder. Nun rechnet man mit einem sogenannten Rachekonsum der chinesischen Touristen, die wegen der Null-Covid-Politik Chinas drei Jahre lang praktisch nur in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz bleiben mussten. Am ersten Tag, nachdem Gruppenreisen ins Ausland erlaubt worden sind, reisten in China rund 680.000 Menschen nach Singapur aus. Die Zahl stieg damit gegenüber dem Vortag um 33 Prozent.





Wie stark der Konsum der chinesischen Touristen im Auslandsmarkt sein wird, kann man am Beispiel des diesmaligen chinesischen Neujahrsfestes, des ersten Mondneujahrsfestes nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen, sehen. Während der diesmaligen sieben Feiertage gaben die Chinesen allein für den Kino-Eintritt über 911 Millionen Dollar aus. Verglichen mit dem vorjährigen Neujahrsfest stieg die Summe um 12 Prozent. Ein chinesischer Experte meinte, der Konsum habe sich auf das Niveau vor der Pandemie erholt.





Es gibt aber auch die Analyse, dass sich das Konsumverhalten der Chinesen verändert hat. Chinesen waren vor der Pandemie die wichtigsten Kunden für Luxusgüteranbieter in europäischen Städten. Nun gebe es immer mehr Chinesen, die für den Kauf von europäischen Luxusgütern die chinesische Insel Hainan aufsuchen, wo sie steuerfrei einkaufen können. Die Insel wird von der chinesischen Regierung als die weltweit größte Duty-Free-Stadt gefördert. Es heißt zudem, dass die Chinesen während der Null-Covid-Zeit an den Kauf von Luxusgütern im Inland gewöhnt sind, so dass sich ihr Konsumverhalten selbst verändert habe.