In Thailand werden wegen Corona geschlossene Tierkampfarenen wieder geöffnet

Die thailändische Regierung hat angeordnet, dass die Tierkampfarenen, die wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden, wieder geöffnet werden können. Laut der in Bangkok erscheinenden englischsprachigen Tageszeitung „The Nation“ hat das thailändische Innenministerium die Provinzverwaltungen im ganzen Land offiziell darüber informiert, dass Wetten bei Tierkämpfen und -rennen wieder erlaubt werden können, weil die Corona-Pandemie kontrollierbar geworden sei.





Die Kampfarten, die vom Innenministerium bezüglich der Wiederzulassung des Betriebs erwähnt worden sind, sind Stier-, Hahnen- und Fischkämpfe sowie Stier- und Pferderennen. Die Regierung sieht in dem Schreiben vor, dass die Anzahl der Kämpfe und Rennen je nach Regionen eingeschränkt werden muss, und dass die lokalen Verwaltungen Lizenzen für lokale Glückspielstätten für Tierkämpfe und -rennen erteilen sollen. Die Teilnahme von Minderjährigen am Wetten ist verboten. An buddhistischen Gedenktagen dürfen keine Stierkämpfe veranstaltet werden.





In Thailand sind Glücksspiele verboten, abgesehen von der staatlich geförderten Lotterie, Wetten auf Pferderennen und einige Tierkämpfe. Bevor die Tierkampfarenen wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden, erfreuten sich in Thailand Hahnen- und Stierkämpfe großer Beliebtheit. Bei Stierkämpfen gibt es häufig sehr hohe Wetteinsätze, und es finden auch an zahlreichen illegalen Stätten Glücksspiele mit Tierkämpfen statt.





Es gab stets die Kritik, dass Tierkämpfe eine Tierquälerei seien und das Glücksspiel fördern. Bewohner vieler dieser Regionen brachten das Gegenargument vor, dass es sich dabei um eine lange Tradition und um touristische Ressourcen handele. Das thailändische Innenministerium teilte mit, dass die diesmalige Wiederaufnahme des Betriebs von Tierkampfarenen dazu beitragen kann, die regionale Tradition und Kultur bekanntzumachen und den Bewohnern Chancen für ein höheres Einkommen zu geben.