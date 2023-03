Nach Tod eines Riesenpandas in US-Zoo treibt China frühere Rückkehr des Weibchens voran

ⓒ Getty Images BankChinesische Medien wie „The Beijing News“ haben am 27. Februar berichtet, dass nach dem Tod eines Riesenpanda-Männchens, das China einem US-Zoo geliehen hatte, in China negative Meinungen vorherrschen, so dass nun eine frühere Rückkehr des Weibchens nach China vorangetrieben werde. Der chinesische Zooverband teilte lokalen Medien gegenüber mit, der Leihvertrag für das Panda-Weibchen Ya Ya im Memphis Zoo im US-Bundesstaat Tennessee laufe am 7. April ab. Für seine Rückkehr habe China bereits Einfuhr- und Quarantänegenehmigungen erteilt, Quarantänestationen festgelegt und entsprechende Vorbereitungen getroffen.





Nach einer anonymen Quelle wird mit den USA über eine frühere Rückkehr von Ya Ya, wenn möglich noch vor dem Ablauf des Vertrags, verhandelt. Dies hat damit zu tun, dass sich in China in der Öffentlichkeit eine negative Meinung über die Vermietung von Pandas ins Ausland verbreitet. Nachdem Anfang dieses Monats das 25-jährige Panda-Männchen Le Le im Memphis Zoo plötzlich gestorben war, regten sich in China Zweifel, ob der Tod nicht auf eine schlechte Pflege im Zoo zurückzuführen sei.





Nachdem Bilder und Videos von Ya Ya, die unterernährt und kränklich aussah, im Internet kursierten, wurden in China die Stimmen laut, die eine frühere Rückkehr von Ya Ya in die Heimat fordern. Chinesische Panda-Experten vermuteten nach einer im US-Zoo vorgenommenen Autopsie, dass Le Le an einer Herzerkrankung gestorben ist, und sind dabei, die genauere Todesursache zu ermitteln.





Die Experten untersuchten auch den Gesundheitszustand des weiblichen Großen Pandas Ya Ya. Ihrem Bericht zufolge ist es in guter gesundheitlicher Verfassung. Abgesehen vom durch die Hauterkrankung verursachten Haarausfall, hat Ya Ya einen gesunden Appetit und ein stabiles Gewicht. Das Panda-Paar Le Le und Ya Ya wurde im Rahmen eines Projektes zur Panda-Erhaltung und -Forschung im Jahr 2003 für 10 Jahre an den Memphis Zoo verliehen, und die Vertragsdauer wurde 2013 um weitere 10 Jahre bis zum 7. April 2023 verlängert.