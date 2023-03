Liste der ausgewählten Filme für internationalen Wettbewerb bei 40. Busan International Short Film Festival steht fest

ⓒ BISFF

Die Liste der ausgewählten Filme für die Sektion Internationaler Wettbewerb beim 40. Busan International Short Film Festival(BISFF) steht nun fest. Aus 3.582 vom November 2022 bis Januar 2023 eingereichten Filmen aus insgesamt 113 Ländern der Welt wurden 60 Filme ausgewählt, darunter 40 Werke für den internationalen Wettbewerb und 20 Filme für den koreanischen Wettbewerb.

Das Auswahlkomitee erklärte, in der diesjährigen Kategorie des koreanischen Wettbewerbs machen Dramen die Mehrheit der Einreichungen aus, das Komitee stieß aber auf einige unverwechselbare Animationsfilme mit einzigartigen Perspektiven. In der Kategorie des internationalen Wettbewerbs gebe es eine Reihe außergewöhnlicher Filme, die mit einzigartigen Perspektiven und intensivem Denken vielfältige Facetten der Welt entdecken und dadurch universelle Werte des Lebens zeigen.

Die ausgewählten Beiträge werden während des Filmfestivals vorgeführt und werden um insgesamt 10 Auszeichnungen und Preisgelder in Höhe von 26 Millionen Won miteinander konkurrieren. Die zwei Filme, die jeweils in der Kategorie des internationalen und koreanischen Wettbewerbs den Grand Prix erhalten, können für die Nominierung in den Kategorien Animierter Kurzfilm oder Live-Action-Kurzfilm der Academy Awards berücksichtigt werden.

Das 40. Busan International Short Film Festival findet vom 25. April bis 2. Mai 2023 in Busan statt.