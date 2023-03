Konzertkarten für Singer-Songwriterin Kwon Jin-ah in drei Minuten ausverkauft

ⓒ Antenna

Die Singer-Songwriterin Kwon Jin-ah gibt am 1. und 2. April 2023 in der Olympic Hall im Olympiapark in Seoul unter dem Titel „The Flag“ ihr Solokonzert. Nach ihrer Managementagentur Antenna Music begann am 27. Februar der Karten-Vorverkauf, und alle Eintrittskarten waren in drei Minuten ausverkauft. Auch die Karten für ihr vergangenes Solokonzert im Juni 2022 waren ausverkauft.

Kwon feiert am 2. März mit ihrer neuen EP „The Flag“ ihr Comeback. Sie war bei allen Songs der EP als Textschreiberin, Komponistin und Produzentin beteiligt und zeigt als Allround-Künstlerin ein noch weiter entwickeltes musikalisches Spektrum.