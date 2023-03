Snowboarderin Choi Ga-on gewinnt bei Dew Tour in der Disziplin Superpipe

ⓒ Getty Images BankSnowboarderin Choi Ga-on hat bei der Dew Tour in der Disziplin Superpipe gewonnen.

Die 14-Jährige schaffte es bei dem Wettbewerb in Copper Mountain Colorado mit 98,33 Punkten auf den ersten Platz. Mit 14 Jahren und 115 Tagen ist sie die jüngste Siegerin der Dew Tour.





Choi hatte im ersten Durchgang einen Switch-Backside 720, zwei Drehungen in der Luft in entgegengesetzter Fahrtrichtung, erfolgreich ausgeführt. Im zweiten Durchgang erhielt sie für die erfolgreiche Ausführung eines Switch-Backside 900 Grad und eines Switch 900 Grad 95,66 Punkte. Im dritten Durchgang schaffte sie in Folge mehrere Tricks mit hohem technischen Schwierigkeitsgrad, darunter zweieinhalb Switch-Back Sprünge und einen zweieinhalb Switch-Sprung. Dafür wurden ihr 98,33 Punkte angerechnet.





Im vergangenen Monat überraschte sie die Snowboard-Szene bereits als jüngste Siegerin eines Superpipe-Events bei den Winter X-Games. Sie wurde im November 2008 geboren und übertraf damit den von der Amerikanerin Chloe Kim aufgestellten Rekord als jüngste Siegerin.





Als Superpipe wird eine besonders große Halfpipe bezeichnet, die bei Sportarten wie Snowboarding oder Freestyle-Skiing Verwendung findet.





Die Dew Tour ist eine im Jahr 2005 gegründete US-amerikanische Veranstaltung für Extreme Sports.