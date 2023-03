Eiskunstläuferin You Young bei Turnier in Niederlanden Sechste

ⓒ YONHAP NewsEiskunstläuferin You Young hat beim International Challenge Cup in den Niederlanden den sechsten Platz belegt.





Bei dem Wettbewerb im niederländischen Tilburg erhielt You gestern in der Kür der Damen 123,21 Punkte. Den Tag davor wurde ihr Kurzprogramm mit 52,59 Punkten bewertet. Mit insgesamt 175,8 Punkten wurde sie Sechste.





You Young war lange Zeit die Hoffnungsträgerin des koreanischen Eiskunstlaufs. Sie gewann 2016 mit elf Jahren die nationalen Meisterschaften als damals Jüngste. Vier Jahre lang verteidigte sie bei dem Turnier den Spitzenplatz. Im letzten Jahr erreichte sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking als Sechste die beste olympische Platzierung seit Olympiasiegerin Kim Yu-na. Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften gelang ihr mit dem fünften Platz der Sprung in die Top Fünf.





In der aktuellen Saison konnte sie sich wegen der Nachwirkungen einer Rückenverletzung nicht in Bestform präsentieren. Beim Grandprix Wettbewerb Skate Kanada im Oktober letzten Jahres war sie weitgehend frei von Rückenschmerzen und gewann die Bronzemedaille. Bei den Wettkämpfen für die nationale Auswahl im Dezember kam sie jedoch bei beiden Wettkämpfen nur auf Platz elf. Auch verpasste sie die Qualifikation für die Vierkontinente-Meisterschaft und die Weltmeisterschaft.





You Young ist die einzige koreanische Eistkunstläuerin, die sich immer wieder an sehr anspruchsvolle Sprünge wie den dreifachen Axel heranwagt und diese in ihre Performance mit einbaut. Beim Challenge Cup hatte sie aber wegen erneuter Rückenprobleme und schlechter Leistungen bei den letzten Wettbewerben das technische Niveau ihrer Performance deutlich heruntergefahren.