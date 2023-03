Fußball-Nationalspieler Lee Jae-sung könnte Vertrag mit FSV Mainz 05 verlängern

ⓒ YONHAP NewsDer südkoreanische Fußball-Nationalspieler Lee Jae-sung zeigt sich derzeit in der Bundesliga in Top-Form. Der beim FSV Mainz 05 unter Vertrag stehende Koreaner hat in diesem Jahr bereits fünf Tore geschossen. Lee hatte zuletzt einen Wechsel nach Ablauf seines Vertrags erwogen. Nun bestehen gute Chancen, dass er seinen Vertrag mit Mainz 05 verlängern wird.





Der "Kicker" berichtete am Samstag, dass Mainz 05 sich wünsche, den aktuell bis 2024 laufenden Vertrag mit Lee Jae-sung vorzeitig zu verlängern. Die Sportzeitung zitierte Sportdirektor Martin Schmidt, dass es selbstverständlich sei, einen solchen Spieler behalten zu wollen. Die Gespräche liefen bereits im Hintergrund. Schmidt sagte laut "Kicker", Lee Jae-sung wisse, was er an Mainz 05 habe. Auf beiden Seiten sei viel Ruhe vorhanden und das Bestreben, zueinander zu finden.





Lee Jae-sung verließ 2018 den koreanischen Erstligisten Jeonbuk Hyundai und wechselt in die zweite Fußball-Bundesliga zu Holstein Kiel. Zur Saison 2021/22 wurde er vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 verpflichtet. Sein Vertrag läuft bis Juni 2024.





In der letzten Saison schoss er in 30 Spielen vier Tore und bereitete drei Tore vor. Damit sicherte er sich einen festen Platz in der Mannschaft. Nach seiner Rückkehr zum Verein im Anschluss an die Fußball-WM in Katar erzielte er in sieben Spielen fünf Treffer und bereitete zwei Tore vor. Dies ist der Bundesliga-Bestwert.