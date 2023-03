Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, YONHAP NewsFür viele Südkoreaner ist Kaffee aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Hinsichtlich des Kaffeekonsums gehört Südkorea längst zur Spitzengruppe der Welt. Nach einer Statistik trinken 70% der südkoreanischen Erwachsenen mehr als eine Tasse Kaffee am Tag. Der durchschnittliche Kaffeekonsum der Erwachsenen in Südkorea liegt bei 377 Tassen im Jahr. Viele trinken ihren Kaffee aus einem To-Go-Becher. Eine neue Untersuchung lenkte noch einmal besondere Aufmerksamkeit der südkoreanischen Kaffeeliebhaber auf die Probleme im Zusammenhang mit diesen Bechern.

Eine Untersuchung hat ergeben, dass in Einweggeschirr bis zu 4,5 Mal mehr Mikroplastik nachgewiesen worden ist als in Mehrweggeschirr. Wegen der gestiegenen Nachfrage nach Lieferessen ist die Nutzung von Einwegplastikartikeln stark gestiegen. Unter der Berücksichtigung dieser Tatsache hat das koreanische Verbraucher-Institut 16 Einwegbehälter und 4 Mehrwegbehälter untersucht. Danach stellte sich heraus, dass die in Einwegbehältern nachgewiesene Mikroplastik-Menge 2,9 bis 4,5 Mal höher ist als bei Mehrwegbehältern.

Als Mikroplastik werden Plastikstücke bezeichnet, die kleiner als 5 mm und damit teilweise mit dem bloßen Auge schwer zu erkennen sind. Nach dem Test des Instituts wurden in Einwegbehältern 1,0 bis 29,7 Mikroplastikstücke pro Behälter nachgewiesen. Bei Mehrwegbehältern lag die Zahl bei 0,7 bis 2,3 Stück. Vergleicht man die Behälter miteinander, die zu ähnlichen Zwecken benutzt werden, wiesen Einwegbehälter eine um das 2,9- bis 4,5-Fache höhere Menge an Mikroplastik als Mehrwegbehälter auf. Ein südkoreanischer Erwachsener trinkt 377 Tassen Kaffee im Jahr. Wenn man annimmt, dass er den Kaffee immer aus einem To-Go-Becher trinkt, nimmt er 2.639 dieser Mikroplastikstücke im Jahr zu sich.

Nimmt man an, dass die Verbraucher im Schnitt 1,9 Mal die Woche Lieferessen bestellen, steigt die eingenommene Mikroplastikmenge noch weiter. Das Verbraucher-Institut ist der Meinung, dass ein präventives Sicherheitsmanagement erforderlich ist, auch wenn die Schädlichkeit von Mikroplastik noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen worden sei. Viele Netzbürger stimmten dieser Meinung zu und meinten, dass sie nicht nur aus der Perspektive des Umweltschutzes, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen in Bezug auf die Mikroplastik-Einnahme, immer einen eigenen Becher mit sich führen wollen, um möglichst keinen Einwegbecher mehr benutzen zu müssen.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass im vergangenen Jahr der Umfang der direkten internationalen Online-Einkäufe der südkoreanischen Verbraucher über 4,7 Milliarden Dollar betrug und damit den bisher höchsten Stand erreichte. Diese internationalen Einkäufe wurden vor allem von den Männern in ihren 40ern angeführt, und erstmals kauften die Männer online mehr im Ausland ein als die Frauen.

Nach Angaben des Zollamtes am 28. Februar stieg das Volumen der internationalen Online-Einkäufe durch Menschen in Südkorea im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 4 Milliarden 725 Millionen Dollar. Die Anzahl der getätigten Einkäufe kletterte um 8,8 Prozent auf rund 9,61 Millionen Fälle. Sowohl das Volumen als auch die Anzahl der internationalen Einkäufe erreichten den höchsten Stand seit dem Beginn der Aufzeichnungen.

Das Amt rechnet damit, dass in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Anzahl und beim Volumen jeweils die Marke von 100 Millionen und 5 Milliarden Dollar überschritten werden wird. Nach Ländern betrachtet steht China mit einem Volumen von 1,7 Milliarden Dollar und einem Anteil von 36,2 Prozent an erster Stelle. Bei der Anzahl der getätigten internationalen Einkäufe behauptet China mit einem Anteil von 57,7 Prozent seit 2000 den ersten Platz. Auffällig ist, dass im vergangenen Jahr Männer mit rund 48,4 Millionen Einkäufen, die einem Anteil von 52,1 Prozent entsprechen, erstmals seit dem Beginn der Erfassung betreffender Daten die Frauen mit 44,5 Millionen Einkäufen übertroffen haben.

Nach Altersgruppen betrachtet, lagen die 40er mit einem Anteil von 32 Prozent an der Spitze, gefolgt von den 30ern mit 29,6 Prozent, den 50ern mit 22,6 Prozent und den 20ern mit 14,6 Prozent. Die am häufigsten international gekaufte Warengruppe sind Nahrungsergänzungsmittel mit einem Anteil von 16,3 Prozent. Danach folgen mit 13 Prozent Haushaltselektronik und mit 119 Prozent Kleidung. Die Gruppe, die die meisten internationalen Einkäufe tätigt, sind die Männer in ihren 40ern. Sie machen einen Anteil von 17,4 Prozent aus und haben hauptsächlich Haushaltselektronik und Nahrungsergänzungsmittel gekauft.





In Südkorea gibt es viele Feiertage, die hauptsächlich von jungen Menschen gefeiert werden. Am bekanntesten sind der Valentinstag, der am 14. Februar gefeiert wird, und der White Day, der als Gegenstück zum Valentinstag am 14. März gefeiert wird. Am Valentinstag beschenken Mädchen und Frauen die Jungen und Männer, meist mit Schokolade. Am White Day bedanken sich die Männer entsprechend mit Bonbons oder einem Geschenk an die Frauen. Menschen, die keine Freundin oder keinen Freund haben und den Valentinstag und White Day einsam verbracht haben, feiern den 14. April als Black Day und essen an dem Tag Jjajangmyeon, das Nudelgericht mit schwarzer Sojabohnensoße.

Der 14. Mai wird dann als Rose Day gefeiert, und an diesem Tag tauschen Liebende Küsse und einen Rosenstrauß aus. Der Pepero-Tag, der 11. November, ist Ihnen bestimmt bekannt, weil wir ihn in unseren Sendungen auch häufig erwähnt haben. Das sind Keksstangen, die mit ihrer Form an eine 1 erinnern. Aber wissen Sie, dass es in Südkorea auch einen sogenannten Schweinebauch-Tag gibt? In den letzten Tagen wurde im Internet Samgyeopsal-Day häufig als Suchwort eingegeben. Dieser Tag wird am 3. März gefeiert, und an diesem Tag isst man Schweinebauch.

Dass viele Netzbürger den Schweinebauch-Tag häufig als Suchwort eingaben, hat damit zu tun, dass die südkoreanische Agrargenossenschaft im Vorfeld dieses Tages Rabattveranstaltungen für Schweinefleisch koreanischer Produktion anbietet. Die Netzbürger wollten erfahren, wo sie Schweinefleisch zu einem noch günstigeren Preis bekommen können. Das auf Viehzuchtprodukte spezialisierte Online-Kaufhaus der Agrargenossenschaft bietet bis zum morgigen Samgyeopsal-Day Schweinefleisch der koreanischen Marke Handon zu einem um 20 bis 50 Prozent niedrigeren Preis als die durchschnittlichen landesweiten Einzelhandelspreise an.

Auch in allen Fleischläden der Märkte der Agrargenossenschaft wird Handon-Schweinefleisch bis zum 5. März zu einem stark rabattierten Preis angeboten. Bei großen Discounterketten wie E-Mart und Lotte Mart gibt es auch zum Schweinebauch-Tag Verkaufsveranstaltungen. Die Agrargenossenschaft hat im Jahr 2003 den 3. März zum Schweinebauch-Tag bestimmt, weil in diesem Datum zweimal die Zahl 3 vorkommt. Die Zahl 3 heißt im Koreanischen Sam, und Schweinebauch heißt im Koreanischen Samgyeopsal, wortwörtlich übersetzt Dreischichtenfleisch. Die Genossenschaft führt jedes Jahr Veranstaltungen zur Verkaufsförderung von Schweinefleisch durch. Dieses Jahr ist das 20ste Jahr seit der Bestimmung des Samgyeopsal-Day.