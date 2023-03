Feiertag der Unabhängigkeit

ⓒ Getty Images BankDer heutige 1. März ist der Tag der Unabhängigkeitsbewegung in Korea. Am 1.3.1919 wurde die Unabhängigkeitserklärung Koreas bzw. Joseons von der japanischen Kolonialherrschaft erstmals öffentlich verlesen, anschließende Demonstrationen wurden von den Besetzern brutal niedergeschlagen. Dieser Tag heute ist einer von fünf gesetzlichen Feiertagen, an denen landesweit an die Geschichte und Kultur Koreas erinnert wird. Außerdem ist er auch ein arbeitsfreier Feiertag. Nur vier der fünf gesetzlichen Feiertage sind auch Ruhetage: neben dem 1. März der 15. August (Tag der Befreiung), der 3. Oktober (Tag der mythischen Staatsgründung) und auch der 9. Oktober (Hangeul-Tag). Die anderen freien Tage wie Chuseok, Seolnal, der Kindertag oder Buddhas Geburtstag sind keine gesetzlichen, sondern öffentliche Feiertage (public holidays).