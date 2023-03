Aespa veranstalten erstes Solokonzert

ⓒ SM Entertainment

Die Girlgroup Aespa hat jüngst ihr erstes Solokonzert mit großem Erfolg hinter sich gebracht. Der Auftritt fand am 25. und 26. Februar in Seoul statt. An diesen Tagen haben sie nicht nur ihre Hitsongs, sondern auch unveröffentlichte Lieder vorgetragen. Insgesamt waren es 25 Titel.

Begonnen haben sie mit ihrem Debütsong „Black Mamba“, dann kamen ihre Hits wie „Next Level“, „Savage“, Girls“ usw. an die Reihe. Als sie danach unveröffentlichte Songs sangen, waren die Anwesenden einfach begeistert.

Die Sängerinnen meinten, dass sie sich sehr angestrengt hätten, gute Performances zeigen zu können, da es sich eben um ihr erstes Solokonzert handelt. Sie würden an einem neuen Album arbeiten und könnten es kaum erwarten, wieder mit neuen Werken vor ihren Fans zu stehen.

Nach dem gelungenen Auftritt in Korea werden sie am 15. März in Osaka auf die Bühne treten und damit ihre Welttournee richtig in Angriff nehmen.