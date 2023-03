K-Pop Gruppen werden zu South by Southwest (SXSW) eingeladen

ⓒ MYSTIC STORY

Im März wird das Contents-Festival South by Southwest in den USA eröffnet. Zu diesem Festival wurden koreanische Gruppen offiziell eingeladen.

Zuerst einmal wird die Girlgroup Billlie am 14. März einen Showcase veranstalten. Sie haben vor, noch in diesem März ihr viertes Minialbum zu veröffentlichen und sie können sich durch ihren Auftritt bei SXSW weltweit bekannter machen. Bereits mit ihrem 2. und 3. Minialbum haben Billlie einen weltweiten Erfolg erzielen können. Sie wurden von TIME, Billboard, Apple Music, Teen Vogue, NYLON, NME, DAZED und weiteren global renommierten Medien als Gruppe mit dem besten K-Pop-Album und -Lied von 2022 genannt.

Die Band LUCY wird ebenfalls am SXSW teilnehmen. Sie wird am 13. März auf die Bühne treten und vor internationalen Fans und Musikvertretern Lieder vortragen. Für LUCY ist es die erste Teilnahme an einem internationalen Festival.

Zu SXSW wurden bisher Jang Gi-ha, Guckkasten, No Brain, Epik High, Saesonyeon und weitere K-Pop-Teams eingeladen.