Was passierte in der K-Pop-Szene vor vielen Jahren?

Manchmal ist es interessant, wenn man sich in die Zeit vor mehreren Jahren zurückversetzt und noch einmal an verschiedene Events erinnert.

Vor sieben Jahren am 26. Februar kam das erste reguläre Album „Melting“ der koreanischen Girlgroup Mamamoo heraus und sie begannen damals ihre Aktivitäten mit dem Song „You’re the best“. Mamamoo debütierten im Juni 2014 mit dem Song “Mr. Ambiguous“ und waren nur etwa zwei Jahre in der Musikwelt tätig. Aber sie hatten sich so gut etabliert, dass sie mit „You’re the best“ acht mal den Spitzenplatz von Musiksendungen erreichten und bei verschiedenen Musikpreisverleihungen ausgezeichnet wurden. Aber der Erfolg war schon vorprogrammiert. Denn das Lied wurde von berühmten Produzenten komponiert, Mamamoo waren bereits mit ihrem Elan berühmt und beliebt geworden. Außerdem hatten sie schon seit ihrem Debüt für Furore gesorgt, da sie gut singen konnten und sich von anderen Girlgroups unterschieden haben. Damals waren auch Twice und G-Friend aktiv, außerdem wurden Balladen gerne gehört. Mamamoo konnte da mit kraftvollen Gesangseinlagen herausstechen.

Im letzten August haben Mamamoo anlässlich ihres achten Bühnenjubiläums ein Album veröffentlicht und die einzelnen Mitglieder der Gruppe wollen noch in diesem Monat Solowerke herausbringen.