TRENDZ sind bei TikTok breits Superstars

Die siebenköpfige Boyband TRENDZ will noch im März ein neues Werk veröffentlichen. Die Fans können es wahrscheinlich kaum erwarten, denn am 23. Februar wurde diese Gruppe bei TikTok fast 500 Millionen mal markiert. TRENDZ debütierten im Januar 2022, sind also nur ein Jahr und ein paar Tage in der Musikwelt tätig, werden aber von den Fans bereits häufig im Internet gesucht.

TRENDZ haben bisher verschiedene Challenges bei TikTok gestartet, Performances-Videos hochgeladen – sie kommunizieren also mittels verschiedenen Contents mit ihren Fans.

Diese Bemühungen haben sich ausgezahlt. Denn die jüngste Single “Blue Set Chapter. UNKNOWN CODE“ wurde ein voller Erfolg.