Lapillus zu US-Latin Music Awards eingeladen

Die koreanische Girlgroup Lapillus wurde zu der Lateinamerikanischen Musikpreisverleihung „Lo Nuestro Awards 2023“, die in Miami stattfand, eingeladen. An dem Tag nahmen verschiedene berühmte Musiker aus Lateinamerika teil. Lapillus traten mit dem Latein-Pop-Musiker Sebastian Yatra auf die Bühne und sangen ein Werk aus dem Musical „Mau y Ricky“.

Lapillus debütierten im Juni 2022 und nahmen bereits drei Monate später ihre Aktivitäten in den Philipinnen auf. Dort kamen sie bereits so gut an, so dass sie in verschiedenen TV-Shows auftreten konnten.