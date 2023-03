Eistänzerin Lim Hannah und Partner Ye Quan gewinnen Silber bei Junioren-WM

ⓒ YONHAP NewsEistänzerin Lim Hannah hat mit ihrem Partner Ye Quan bei der Eiskunstlauf Junioren-Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary den zweiten Platz belegt.





Lim und Quan gewannen damit als erste asiatische Paarung im Eistanz eine Medaille bei der Junioren-WM. Das Paar erhielt für seine Darbietung im Kürtanz am Sonntag insgesamt 103,31 Punkte. Den Tag davor wurde ihr Rhythmustanz mit 71,08 Punkten bewertet. Mit einer Gesamtpunktzahl von 174,39 Punkten wurden sie Zweite.





Das Paar schreibt derzeit Geschichte im koreanischen Eistanz. Lim Hannah und Ye Quan belegten in der Saison 2021-2022 beim Junior Grand Prix den dritten Platz und gewannen als erste südkoreanische Auswahl eine Medaille im Eistanz. Im vergangenen Jahr belegten die beiden einmal den ersten und einmal den zweiten Platz und qualifizierten sich für das Junior Grand Prix Finale. Das Junior Grand Prix Finale konnten sie ebenfalls mit dem Gewinn einer Silbermedaille beenden.





Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Calgary erzielten sie ihre bisherige Bestmarke im Rhythmustanz, in der Kür und in der Gesamtwertung.