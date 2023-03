Profigolferin Ko Jin-young verteidigt bei LPGA-Turnier in Singapur Titel

ⓒ YONHAP NewsProfigolferin Ko Jin-young hat ihren Titel auf der LPGA-Tour verteidigt. Nach vier Runden im Sentosa Golf Club in Singapur gewann die 27-Jährige die HSBC Women's World Championship.





Die Weltranglistenfünfte ging als Titelverteidigerin in das Turnier der LPGA Tour. Nach einem solidem Auftakt spielte sie sich mit zwei starken 65er-Runden an die Spitze. Am Finaltag gab sie mit 69 Schlägen ihre Führung nicht mehr ab. Mit insgesamt 271 Schlägen verteidigte sie ihren Titel vor Nelly Korda und schaffte es auf der LPGA-Tour nach einem Jahr wieder ganz nach oben.





Ko Jin-young hatte in den letzten Monaten des Vorjahres an den Folgen einer Verletzung am Handgelenk gelitten. Letzte Woche wurde sie Sechste bei der Honda LPGA Thailand und kehrte nach sieben Monaten in die Top zehn zurück. Mit dem Sieg in Singapur meldete sie sich in ihrer gewohnten Form zurück. Ko siegte zum 14. Mal auf der LPGA-Tour.





Shin Ji-yai hat das Auftaktturnier der Saison auf der japanischen Profigolftour der Frauen JLPGA gewonnen.





Die 24-Jährige ging mit insgesamt 278 Schlägen als Siegerin des Daikin Orchid Ladies Golf Tournament hervor. In der finalen Runde des Turniers im Ryukyu Golf Club in Okinawa kam sie auf 72 Schläge.





Shin Ji-yai gewann damit das 29. Mal auf der JLPGA-Tour. Als Profigolferin gewann sie insgesamt 63 Turniere, einschließlich der Victoria Open auf der australischen Tour im Februar.