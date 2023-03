Neuer Fußballnationaltrainer Jürgen Klinsmann wird Mittwoch in Südkorea erwartet

ⓒ YONHAP NewsJürgen Klinsmann, der als Nachfolger von Paulo Bento den Posten des Cheftrainers der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft übernimmt, wird am kommenden Mittwoch in Südkorea eintreffen.





Der koreanische Fußballverband KFA teilte mit, dass Klinsmann am 8. März über den Internationalen Flughafen Incheon einreisen und am darauffolgenden Tag eine offizielle Pressekonferenz geben werde.





Der Vertrag mit dem ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler und Bundestrainer läuft etwa drei Jahre und fünf Monate bis zur Endrunde der Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Zum ersten Mal coacht Klinsmann die südkoreanische Nationalmannschaft am 24. März in Ulsan gegen Kolumbien und vier Tage später in Seoul gegen Uruguay.





Klinsmann hatte über den KFA mitgeteilt, dass er glücklich sei und sich geehrt fühle, zum Cheftrainer der südkoreanischen Nationalmannschaft berufen worden zu sein. Er wisse, dass sich die Mannschaft über lange Zeit ständig entwickelt habe und derzeit im Weltfußball Leistungen bringe, die sich sehen lassen können. Er fühle sich geehrt, in die Fußstapfen großartiger Trainer zu treten, die die koreanische Nationalmannschaft geleitet haben, von Guus Hiddink bis Paulo Bento.





Der KFA hatte am 27. Februar Jürgen Klinsmann als neuen Nationaltrainer vorgestellt und damit für einige Kontroversen gesorgt. Ein Auslöser war, dass der technische Direktor des KFA, Michael Müller, der sich für die Berufung Klinsmanns eingesetzt hatte, die Mitglieder des Ausschusses über den Kandidaten sowie den Verlauf der Verhandlungen nicht ordentlich informiert haben soll. Müller hatte zwar bei einer Pressekonferenz gesagt, dass er sich ausreichend mit den Ausschussmitgliedern verständigt habe. Fortwährend ist jedoch davon zu hören, dass deren Meinungen nicht berücksichtigt worden seien.





Umstritten ist auch, dass Klinsmann seine Arbeit als Trainer bei Hertha BSC schon nach etwa drei Monaten aufgegeben hatte und damit praktisch sechs Jahre lang nicht mehr als Trainer tätig war. Für seine Berufung sprechen jedoch seine langjährige Erfahrung und Erfolge als Chefcoach von Nationalmannschaften. Die deutsche Mannschaft führte er zu einem dritten Platz bei der Heim-WM 2006 und die amerikanische ins Achtelfinale der WM 2014.

Der lange Zeit in der Bundesliga aktiv gewesene ehemalige Fußballspieler und Trainer Cha Bum-kun hat Jürgen Klinsmann als neuen Cheftrainer der südkoreanischen Nationalmannschaft Glück und Erfolg gewünscht. Bei der Verleihung des Cha Bum-kun Fußballpreises letzte Woche in Seoul sagte die Fußballlegende, dass Klinsmann ein hervorragender Fußballspieler gewesen und ein hervorragender Trainer sei. Die Nachricht, dass er den Posten des Cheftrainers der südkoreanischen Nationalmannschaft übernehmen werde, habe ihn sehr überrascht. Er hoffe, dass er diese Aufgabe erfolgreich ausführen werde. Er wolle ihm dabei zur Seite stehen, soweit es ihm möglich sei. Klinsmann sei ein Trainer, der lange Zeit Erfahrung mit erstklassigem Fußball habe.