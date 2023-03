Taiwans Präsidentin plant USA-Besuch und Treffen mit Chef des US-Repräsentantenhauses, heftiger Widerstand aus China erwartet

ⓒ Getty Images BankEs wurde bekannt, dass Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen im kommenden Monat einen USA-Besuch und ein Treffen mit dem Chef des US-Repräsentantenhauses plant, während zwischen den USA und China die Spannungen zunehmen. Financial Times berichtete am 6. März Ortszeit, dass Tsai bei ihrem Anfang April geplanten Besuch in den Vereinigten Staaten und Mittelamerika auch Kalifornien und New York besuchen und den Präsidenten des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy treffen wird.





Laut Reuters wird Tsai in der Ronald Reagan Präsidenten-Bibliothek im Süden Kaliforniens einen Vortrag halten, und es bestehe die Möglichkeit, dass das Treffen dort zustande kommt. Die Ronald Reagan Presidential Foundation bestätigte Financial Times gegenüber, dass die taiwanesische Präsidentin zu einem Vortrag eingeladen worden ist. Das Weiße Haus nahm gegenüber Berichten über den USA-Besuch Tsais eine vorsichtige Haltung ein. Falls es zu einem Treffen zwischen Tsai und McCarthy in den USA kommen sollte, wird dies auf starken Widerstand Chinas stoßen.





Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi stattete im vergangenen August erstmals seit 1997 als amtierende Chefin des Repräsentantenhauses Taiwan einen offiziellen Besuch ab. Dieser Besuch sorgte für heftigen Widerstand Chinas, so dass China daraufhin seine größten Militärübungen in der Region seit 25 Jahren abhielt. China brach damals auch das Gespräch mit den USA ab, und damit wurde sogar eine mögliche Kollision zwischen den USA und China befürchtet.





Beide Seiten kehrten anlässlich des Gipfeltreffens im vergangenen November angeblich zum Dialogmodus zurück. Im vergangenen Monat kam es aber zu dem Vorfall mit den mutmaßlichen Spionageballons aus China über den USA. Es war auch von der Möglichkeit die Rede, dass China an Russland Waffen für den Ukraine-Krieg liefern könnte. Damit sind die Spannungen zwischen den beiden Seiten wieder gewachsen. Wenn in dieser Lage die taiwanesische Präsidentin in den USA den US-Spitzenpolitiker McCarthy trifft, könnten sich die Spannungen weiter zuspitzen.