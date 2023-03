„Pachinko“ gewinnt bei Independent Spirit Awards 2023 Preis für Bestes Schauspielensemble einer neuen Serie

ⓒ Apple TV+

Die Apple TV+-Serie „Pachinko“ ist bei den Independent Spirit Awards 2023 mit dem Preis für das Beste Schauspielensemble in einer neuen Serie ausgezeichnet worden. Die 38. Verleihung der Awards fand am 4. März 2023 am Santa Monica Pier in Kalifornien statt.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman der koreanisch-amerikanischen Autorin Min Jin Lee und stellt das ereignisreiche Leben einer koreanischen Familie in Japan in vier Generationen von den 1910er Jahren bis in die 1980er Jahre dar. Darin wirken viele südkoreanische Schauspieler*innen wie Youn Yuh-jung, Kim Min-ha und Lee Min-ho als Darsteller mit.

Die Independent Spirit Awards sind US-amerikanische Film- und Fernsehpreise, die ursprünglich 1986 als reiner Filmpreis für Hollywood-unabhängige Produktionen gegründet wurden. Seit 2021 werden auch Leistungen im Bereich Fernsehen mit Auszeichnungen honoriert. 2022 erhielt der südkoreanische Schauspieler Lee Jung-jae für seine Rolle in der Netflix-Serie „Squid Game“ in der Kategorie Fernsehen die Auszeichnung für die Beste Hauptrolle in einer neuen Serie. 2021 erhielt Youn Yuh-jung für ihre Rolle im Film „Minari“ den Preis für die Beste Nebendarstellerin. 2020 wurde der oscar-prämierte südkoreanische Film „Parasite“ mit dem Preis für den Besten Internationalen Film ausgezeichnet.