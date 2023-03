Südkoreanischer Film „The Devil´s Deal“ führt die Kino-Charts an

ⓒ Plus M Entertainment

Der südkoreanische Film „The Devil´s Deal“, der am 1. März seinen Kinostart feierte, lockte am 6. März 29.687 Zuschauer ins Kino und stieg in den Kino-Charts auf Rang 1. Die bisher kumulierte Zuschauerzahl beträgt mit Stand 6. März 526.585.

Das 2020 produzierte Krimi-Drama unter der Regie von Lee Won-tae spielt sich im Jahr 1992 in der Stadt Busan ab. Die Geschichte dreht sich um Hae-woong, einen Kandidaten für das Parlament, Sun-tae, ein heimliches Kraftpaket in der Politik, und Pil-do, einen Gangster. Sie führen einen erbitterten Kampf, um ein geheimes Dokument in die Hand zu bekommen, das die Republik Korea erschüttern würde. Cho Jin-woong, Lee Sung-min und Kim Mu-yeol spielen die drei Hauptrollen.