Trommeln in der Tiefgarage

ⓒ Getty Images BankWie in den meisten anderen Ländern der Welt gibt es auch in Korea kein öffentliches Vereinssystem wie in Deutschland. Wer ein Hobby wie Musik oder Sport betreiben will, ist meist auf kommerzielle Einrichtungen angewiesen. An Schulen und Hochschulen gibt es selbstorganisierte Clubs für Mitglieder der Einrichtungen, denen es aber oft an geeigneten Räumlichkeiten für die Ausübung mangelt. So kommt es immer wieder vor, dass man in Korea über Übungsgruppen für Musik oder Sport etc. stolpert, und zwar an Orten, die gar nicht dafür vorgesehen sind: Samulnori-Tanzgruppen in der Tiefgarage, Taekwondo im Eingangsbereich vor einer Veranstaltungshalle, Musikgruppen unter einer Brücke oder Kumdo (Kendo) vor dem Audimax.