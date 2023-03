Bali fordert Aufhebung des Visa-on-Arrival-Systems für Russen und Ukrainer

ⓒ YONHAP NewsLaut indonesischen Medien wie CNN Indonesia hat die beliebte Ferieninsel Bali die Zentralregierung dazu aufgefordert, das Visa-on-Arrival-System für Russen und Ukrainer aufzuheben. Der Gouverneur I Wayan Koster sagte auf einer Pressekonferenz am 12. März, er habe das Justizministerium darum gebeten, die Visabestimmungen für russische und ukrainische Bürger zu verschärfen. Vor allem soll das Visa-on-Arrival-System, das heißt die Ausstellung des Visums bei der Ankunft, für sie aufgehoben werden.





Der Gouverneur teilte auch in seinen sozialen Netzwerken mit, dass die Bürger der im Krieg befindlichen beiden Länder vielleicht auf der Suche nach Arbeit nach Bali strömen. Es gebe bei den Bürgern dieser Länder deutlich mehr Verstöße gegen die Visa-Regelungen. Zu der Aufforderung Balis gab das indonesische Justizministerium bislang noch keine offizielle Stellungnahme ab.





Die indonesische Regierung gewährt gegenwärtig Bürgern von 86 Ländern Visa bei der Ankunft. Mit diesem Visum kann man nicht arbeiten oder ein Geschäft führen. Jedoch sind schon allein in diesem Monat vier russische Bürger wegen Verstößen gegen Visabestimmungen des Landes verwiesen worden. Es gibt auch immer mehr Unfälle und Gesetzesverstöße, in die russische Bürger verwickelt sind. Im vergangenen Jahr hat ein russisches Model nackt an einem 700 Jahre alten heiligen Baum Balis posiert.





Am 10. März wurden drei russische Frauen, die mit dem Visum bei der Ankunft auf Bali eingereist waren, wegen Prostitution zur Ausreise aufgefordert. Der Gouverneur teilte noch den Plan mit, den Ausländern die Vermietung von Motorrädern zu verbieten. Denn es gebe viele ausländische Touristen, die auf Bali ohne Führerschein ein Motorrad mieten oder beim Fahren keinen Schutzhelm tragen. Auf Bali mit seinen kleinen Straßen und vielen Staus werden Motorräder als ein wichtiges Verkehrsmittel genutzt. Deshalb mieten auch viele ausländische Touristen Mopeds oder Motorroller.