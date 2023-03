Malaysia ist stolz auf den Oscar-Gewinn der Schauspielerin Michelle Yeoh

ⓒ Getty Images Bank

Die malaysische Schauspielerin chinesischer Abstammung Michelle Yeoh wurde für ihre Hauptrolle im Film „Everything Everywhere All at Once“ bei der diesjährigen Oscar-Verleihung mit dem begehrten Filmpreis ausgezeichnet. Sie ist damit die erste Asiatin und auch die erste Malaysierin, die diesen Preis gewann.





Michelle Yeoh wurde 1962 in eine wohlhabende Familie in Malaysia geboren. Ihre Eltern sind Nachkommen chinesischer Einwanderer. Sie wurde 1983 zur Miss Malaysia gewählt, und dies war auch der Grundstein für ihre Schauspiel-Karriere. In den 1980er und -90er Jahren war sie dank Hongkonger Filmen wie „Yes, Madame“ und „Police Story III“ einer der bekanntesten weiblichen Stars im Action- und Martial-Arts-Kino Ostasiens. 1997 spielte sie das Bond-Girl im Film „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“. Seit dem Jahrtausendwechsel war sie in Hollywood aktiv.





Michelle Yeoh erhielt 2013 den zweithöchsten staatlich verliehenen Ehrentitel Malaysias Tan Sri. Der malaysische Premiermister Anwar Ibrahim schrieb auf Twitter, dass die diesmalige Auszeichnung für Michelle Yeoh das Land und die Bürger Malaysias stolz gemacht habe. Sie habe den Namen Malaysias auf der Weltbühne bekannt gemacht. Diese Leistung möge die Künstler und Filmschaffenden Malaysias weiter inspirieren.





In den malaysischen sozialen Netzwerken war Michelle Yeoh besonders viel im Gespräch. Viele brachten ihre Freude zum Ausdruck und schrieben, dass sie stolz auf die Schauspielerin sind und auch darauf, dass sie Malaysier sind. Auf der Instagram-Seite der Schauspielerin hinterließen viele Gratulationsbotschaften. Yeoh habe vielen jungen malaysischen Frauen Mut gemacht. Sie seien dankbar dafür, dass Yeoh ihnen die Zuversicht geschenkt hat, dass auch sie es schaffen können.