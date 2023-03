„Dream“ von Regisseur Lee Byung-hun mit Park Seo-joon und IU feiert am 26. April Kinostart

ⓒ Plus M Entertainment

Der neue Film „Dream“, bei dem der Star-Regisseur Lee Byung-hun die Regie führt und Park Seo-joon und Lee Ji-eun alias IU die Hauptrollen spielen, kommt am 26. April ins Kino.

Der Filmverleih Plus M Entertainment kündigte am 14. März den Termin des Kinostarts des Films an. Am selben Tag wurde auch ein neuer Teaser des Films und auch die Besetzung bekannt gemacht. Im Film geht es um eine Gruppe von Obdachlosen, die zum ersten Mal bei der Obdachlosen-WM Fußball spielen. Der Star-Regisseur Lee Byung-hun, der mit seinem früheren Film „Extreme Job“ aus dem Jahr 2018 über 16 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt hatte, kehrt nach vier Jahren mit einem Sportdrama auf die Leinwand zurück.