Twice erhalten als erste K-Pop-Girlgroup „Billboard Women in Music“-Preis

Die koreanische Girlgroup Twice wurde als erste koreanische Grilgroup bei den US-Billboard Women in Music Awards ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung haben sie am 2. März in Los Angeles den „Breakthrough Artist“-Preis erhalten. Bei der Preisverleihung werden Künstlerinnen, weibliche Kunstschaffende, Produzentinnen, Managerinnen und weitere, die großen Einfluss auf die Musikindustrie ausgeübt haben, ausgezeichnet. Der „Breakthrough Artist“-Preis wird an Sänger vergeben, die sich auf dem Musikmarkt bedeutungsvollen Herausforderungen gestellt und Erfolge erzielt haben.

Twice meinten, dass sie mit dem Preis das neue Jahr wie einen Traum beginnen konnten. Seit sie ein Team sind, sind sie stets gemeinsam nach vorne gegangen und haben das gegenseitige Vertrauen vertieft. Sie seien daher besonders glücklich, dass sie vollzählig vor ihren Fans stehen dürften.

Sie sangen dann noch den Song „Moonlight Sunrise“, der zweimal in die Billboard Hot 100 gekommen war. Am 10. März haben sie dann ihr zwölftes Minialbum auf den Markt gebracht.