Gruppen der vierten Generation feiern Comeback

Derzeit kann man sehen, dass Gruppen der vierten Generation ihre Tätigkeit wieder aufgenommen haben.

Die Boygroup CRAVITY hat am 6. März ihr fünftes Minialbum herausgegeben. Es war ihr erstes Werk seit sechs Monaten. Man kann die positiven Botschaften von CRAVITY in den Liedern besonders gut erkennen. Das Lied „Groovy“ ist ein repräsentatives Beispiel hierfür. Die Eigenschaften der einzelnen Mitglieder kann man im Lied gut heraushören. Cherry Bullet haben dann gleich einen Tag später ihr drittes Minialbum mit dem Titel „Cherry Dash“ herausgebracht. Man will nicht von Anderen irritiert werden, sondern seine eigene Schönheit finden, so die Botschaft des Albums. Das Lied „POW (Play on the World)“ ist sehr dynamisch und beeindruckend. Man soll an sich selbst glauben. Aber auch die anderen fünf Lieder sind sehr gelungen und bringen den Charme der Sängerinnen bestens zur Geltung.

Auch die noch junge Boygroup TAN hat ein neues Werk veröffentlicht. Sie feierten am 10. März ihr erstes Bühnenjubiläum und haben daher ein Sonderalbum herausgegeben. Im Album sind „Fix YOU“ und vier weitere Songs enthalten. Mitglieder der Gruppe haben an den Liedern mitgewirkt.