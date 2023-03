TNX steigt erstmals in die Billboard-Charts ein

ⓒ P NATION

Die Gruppe TNX ist erstmals in die Billboard Charts gekommen. Laut den Angaben von Billboard am 1. März stieg das zweite Minialbum der Jungs in fünf Billboard-Charts ein. Das Album steht also auf Platz 92 bei den Heatseekers Albums-Charts, auf Platz 73 der Current Album Sales und Platz drei bei den Top New Artist Album-Charts. Weitere Einträge bei Billboard sind: Platz 16 von Record Label Independent Current Albums und Platz 27 von Internet Albums.

Schon davor war es beliebt gewesen. Gleich nach der Herausgabe kam es auf den Spitzenplatz der iTunes Top Album Charts vier verschiedener Länder. Das Musikvideo zum Lied „Love or Die“ erreichte binnen sieben Tagen 10 Millionen Aufrufe.

TNX debütierten im letzten Jahr mit ihrem ersten Minialbum „WAY UP“. Sie erhielten bei verschiedenen Musik-Awards einen Preis. Derzeit sind sie mit den Aktivitäten zum neuen Album beschäftigt.