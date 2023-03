Vorhilfeunterricht in Korea

ⓒ Getty Images BankVor zwei Wochen hat der Unterricht in Südkorea erstmals seit 3 Jahren wieder allgemein im Klassenraum und ohne Maske begonnen. Jetzt wurde diese Woche in Zahlen festgehalten, dass und wie sehr die Corona-Jahre die SchülerInnen zurückgeworfen haben, da sie nun viel mehr in einem außerschulischen Privatunterricht aufholen müssen als je zuvor. Insgesamt 26 Billionen Won, rund 18,5 Milliarden Euro, haben Eltern letztes Jahr dafür ausgegeben, 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich zeigen diese Zahlen, wie groß und einflussreich der Markt für außerschulische Dienstleistungen in Südkorea ist und welche finanziellen Belastungen auf Eltern zukommen. Im Schnitt geben sie pro Monat 721.000 Won, über 500 Euro, für ein Kind aus, das meiste davon für die teuren Paukschulen, genannt Hakwon. Und je älter das Kind ist, desto mehr. Sprechen wir heute darüber.